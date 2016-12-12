〔マーケットアイ〕金利：国債先物が続落スタート、米債安を受けて売りが先行

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＜０８：５５＞ 国債先物が続落スタート、米債安を受けて売りが先行

国債先物中心限月１２月限は前営業日比９銭安の１５０円４１銭と続落して寄り付いた。前週末の海外市場で、１２月ミシガン大学消費者信頼感指数が市場予想を上回り、米債が下落した流れを引き継いだ。その後は１２月限の最終売買日を１３日に控えて、限月交代に絡みの持ち高調整の動きで、もみあいとなっている。

市場では「前週末の海外市場でリスクオンの流れに一服感が出ず、朝の円債に売り圧力がかかっている。米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）や国債入札などイベントを控えて、積極的な買い手控え感が強い」（証券）との声が出ている。

１０年最長期国債利回り（長期金利）は同１ｂｐ高い０．０６０％に上昇した。

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