アジア通貨動向（12日）＝ウォン・ペソ・元が小幅安

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［シンガポール １２日 ロイター］ - ０１４５ＧＭＴ（日本時間午前１０時４５ 分）現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場は以下の通り。 インドネシア、マレーシア、タイは休場。 ＊Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日ＮＹ市場引け値。 Change on the day at 0145 GMT Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 115.37 115.36 -0.01 Sing dlr 1.4312 1.4312 +0.00 Taiwan dlr 31.890 31.860 -0.09 Korean won 1172.50 1165.90 -0.56 Baht 35.63 35.63 +0.00 Peso 49.840 49.760 -0.16 Rupiah 13325 13325 +0.00 Rupee 67.42 67.43 +0.01 Ringgit 4.4215 4.4215 +0.00 Yuan 6.9105 6.9056 -0.07 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 115.37 120.30 +4.27 Sing dlr 1.4312 1.4177 -0.94 Taiwan dlr 31.890 33.066 +3.69 Korean won 1172.50 1172.50 +0.00 Baht 35.63 36.00 +1.04 Peso 49.84 47.06 -5.58 Rupiah 13325 13785 +3.45 Rupee 67.42 66.15 -1.88 Ringgit 4.4215 4.2935 -2.89 Yuan 6.9105 6.4936 -6.03
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