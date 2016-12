UPDATE 1-アジア通貨動向（12日）＝軟調、ＦＯＭＣ控え様子見姿勢

(情報を追加しました) [シンガポール 12日 ロイター] - アジア新興国通貨は対ド ルで軟調。13日から始まる米連邦公開市場委員会(FOMC)で、来 年の利上げペースに関する手掛かりが示されるか見極めたいとして様子 見姿勢が強まっている。 韓国ウォン と中国人民元は は小幅安。ウォン は一時1週間ぶり安値をつけた。 フィリピンペソ は一時2週間ぶりの安値をつけたが、そ の後は国内勢からドル売りが出て下げ幅を縮小した。 シンガポールドル も一時1日以来の安値をつけた後、企業 の米ドル売りでやや値を戻した。 インド、インドネシア、マレーシア、タイは休場。 主要6貨に対するドル指数 は一時11月30日以来の高値と なる101.78をつけ、11月下旬に記録した13年半ぶり高値の1 02.05に迫った。 東京のある邦銀トレーダーは、新興国の通貨が売られているという よりもドル買いの動きだと指摘した。アジア新興国通貨はFOMCを控 えて軟調に推移する公算が大きいとし、FOMC後に金利が上昇すれば 、再び売りの勢いが強まる可能性があるとの見方を示した。 0535GMT(日本時間午後2時35分)現在のアジア新興国通 貨の対米ドル相場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシン ガポールドルは前日NY市場引け値。 Change on the day at 0535 GMT Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 115.49 115.36 -0.11 Sing dlr 1.4306 1.4312 +0.04 Taiwan dlr 31.860 31.860 +0.00 Korean won 1167.20 1165.90 -0.11 Baht 35.63 35.63 +0.00 Peso 49.780 49.760 -0.04 Rupiah 13325 13325 +0.00 Rupee 67.42 67.43 +0.01 Ringgit 4.4215 4.4215 +0.00 Yuan 6.9149 6.9056 -0.13 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 115.49 120.30 +4.16 Sing dlr 1.4306 1.4177 -0.90 Taiwan dlr 31.860 33.066 +3.79 Korean won 1167.20 1172.50 +0.45 Baht 35.63 36.00 +1.04 Peso 49.78 47.06 -5.46 Rupiah 13325 13785 +3.45 Rupee 67.42 66.15 -1.88 Ringgit 4.4215 4.2935 -2.89 Yuan 6.9149 6.4936 -6.09