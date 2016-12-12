アジア株式市場サマリー（12日）

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* アジアパシフィック圏概要はreuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./Apps/CountryWeb/#/K/Overview をクリックしてご覧になれます ［１２日 ロイター］ - 終値 前日比 ％ 始値 高値 安値 コード 韓国 総合株価指数 2027.24 +2.55 +0.13 2031.95 2031.95 2020.97 前営業日終値 2024.69 台湾 加権指数 9349.94 -42.74 -0.46 9402.05 9430.34 9336.45 前営業日終値 9392.68 豪 Ｓ＆Ｐ／ＡＳＸ 5562.830 +2.209 +0.04 5560.600 5583.200 5552.500 指数 前営業日終値 5560.621
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