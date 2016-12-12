米3年債入札、最高落札利回りが6年超ぶり高水準

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［ニューヨーク／ワシントン １２日 ロイター］ - 米財務省が行った２４０億ド ルの３年債入札（ダッチ方式）は、最高落札利回りは１．４５２％と、２０１０年４月以 来の高水準となった。応札倍率は２．６５倍で、２００９年７月以来の低水準だった。 詳細は以下の通り。 最高落札利回り 1.452％ 平均落札利回り 1.430％ 最低落札利回り 1.320％ 落札価格 99.774758 最高利回り落札比率 78.93％ カバー（応札倍率） 2.65倍 （以下の単位はドル） 落札総額 24,000,151,800 応札総額 63,668,469,300 競争入札 23,947,682,500 非競争入札 52,469,300 ＮＹ連銀地区落札 0 プライマリーディーラー応札 47,810,000,000 プライマリーディーラー落札 11,608,835,000 直接入札者応札 4,075,000,000 直接入札者落札 2,145,000,000 間接入札者応札 11,731,000,000 間接入札者落札 10,193,847,500 発行日 2016年12月15日 償還日 2019年12月15日 ＣＵＳＩＰ番号 912828U73
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