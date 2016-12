米金融・債券市場＝10年債利回り約2年ぶり高水準、ＦＯＭＣ控え

[ニューヨーク 12日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄) 15時46分 94*15.50 3.1613% 前営業日終値 94*19.50 3.1550% 10年債(指標銘柄) 15時31分 95*26.00 2.4785% 前営業日終値 95*30.00 2.4640% 5年債(指標銘柄) 15時45分 99*10.75 1.8907% 前営業日終値 99*12.00 1.8820% 2年債(指標銘柄) 15時09分 99*23.00 1.1451% 前営業日終値 99*23.75 1.1330% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物3月限 148*19.00 148*16.00 Tノート先物3月限 124*00.00 124*01.00 米金融・債券市場では国債利回りが上昇し、なかでも10年債利回りは約2年ぶりの 高水準を付けた。原油価格が上昇したことに加え、米連邦準備理事会(FRB)が今週の 連邦公開市場委員会(FOMC)で利上げを決定するとの観測が高まっていることが背景 。 10年債 利回りはこの日の取引で2.528%まで上昇、2014年9 月29日以来の高水準を付けた。30年債 利回りは一時3.215%まで上 昇。2015年7月以来の高水準となる。 TD証券(ニューヨーク)の金利ストラテジスト、ゲンナディー・ゴールドバーグ氏 は「13─14日にFOMCを控え、買いを入れるべきか迷いが出ている」と指摘。「安 値拾いの買いを入れたい市場参加者は多く存在していると見ているが、利回りの上昇が続 くと予想される場合、こうした需要は一部減退する」と述べた。 市場関係者は、この日に財務省が実施した国債入札のうち、200億ドルの10年債 リオープン(銘柄統合)入札が市場の圧迫要因となったとも指摘。同入札では最高落札利 回りが2.485%と、2014年9月以来の高水準となった。 <ドルスワップスプレッド> Last (bps) Net Change (bps) U.S. 2-year dollar swap spread 22.50 -1.00 U.S. 3-year dollar swap spread 15.50 -0.75 U.S. 5-year dollar swap spread 1.00 0.00 U.S. 10-year dollar swap spread -13.75 -0.25 U.S. 30-year dollar swap spread -50.75 0.50