〔マーケットアイ〕金利：国債先物がプラス圏、短期筋が買い戻し

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＜０８：５９＞ 国債先物がプラス圏、短期筋が買い戻し

国債先物中心限月３月限は前営業日比１銭安の１５０円０３銭と小幅続落して寄り付いた。１２日の米１０年債利回りが約２年ぶりの高水準を付けたことを材料視した売りが先行したが、その後は買い戻しが優勢となりプラス圏で推移している。市場では「前日の米国市場で株価が上昇幅を縮小したことなどから終盤にかけて米債利回りが水準を切り下 げたことに加え、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が１３─１４日の連邦公開市場委員会（Ｆ ＯＭＣ）でドル高の行き過ぎをけん制する可能性があるとの懸念が浮上したことに反応しているようだ」（国内証券）との見方を示した。

１０年最長期国債利回り（長期金利）は前営業日比１ｂｐ低下の０．０６０％で強含みで推移している。

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