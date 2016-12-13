14日の国内・海外経済指標と行事予定

(最新情報に更新しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をク リックしてご覧になれます。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 臨時国会会期末 0850 １２月日銀短観 1000 三菱自動車 臨時株主総会 1020 国庫短期証券の発行予定額等 1030 流動性供給入札の発行予定額等 1300 １１月マンション発売動向（不動産経研） 1330 １０月鉱工業生産確報 1400 東京電力改革・１Ｆ問題委員会 新規上場 キャリアインデックス がマザーズに（公開価格6060円） ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） １２月１４日（水） 23:00 韓国：失業率 Nov 06:30 インド：ＷＰＩ Nov 07:45 仏：消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ） Nov 09:30 英：ＩＬＯ方式失業率（国立統計局） Oct 10:00 ユーロ圏：鉱工業生産（統計局） Oct 12:00 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） w/e 13:30 米：小売売上高（商務省） Nov 13:30 米：卸売物価指数（労働省） Nov 14:15 米：鉱工業生産（ＦＲＢ） Nov 15:00 米：企業在庫（商務省） Oct ◇イベント 08:00 アイスランド：中銀金利発表 19:00 米連邦公開市場委員会（声明・経済見通し発表） 19:30 米ＦＲＢ議長が会見 欧州中央銀行（ＥＣＢ）理事会（金利発表なし）