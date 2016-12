UPDATE 1-アジア通貨動向（13日）＝総じて堅調、米金利上昇一服で

(情報を更新しました) [シンガポール 13日 ロイター] - アジア新興国通貨は、米国債利回りの上昇 一服を受けて大半が対ドルで堅調。ただ、米連邦公開市場委員会(FOMC)を13─1 4日に控え、上値は重かった。 台湾ドル は約0.3%高、韓国ウォン とフィリピンペソPHP=PDS P、インドネシアルピア はいずれも約0.2%高となった。 OANDAのシニアトレーダー、スティーブン・イネス氏は、米10年債利回りの動 向がアジア通貨の材料になっているようだとし、年末にかけて取引が薄くなる前にポジシ ョンを調整する動きも出ていると指摘。投資家はドルに対する強気の姿勢をやや後退させ ているとの見方を示した。 米10年債利回り は直近で2.466%。12日に付けた約2年ぶり高 水準の2.528%から低下した。 0456GMT(日本時間午後1時56分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Change on the day at 0456 GMT Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 115.15 115.04 -0.10 Sing dlr 1.4243 1.4235 -0.06 Taiwan dlr 31.785 31.864 +0.25 Korean won 1165.70 1168.20 +0.21 Baht 35.58 35.63 +0.13 Peso 49.745 49.820 +0.15 Rupiah 13302 13325 +0.17 Rupee 67.46 67.43 -0.05 Ringgit 4.4220 4.4215 -0.01 Yuan 6.9010 6.9086 +0.11 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 115.15 120.30 +4.47 Sing dlr 1.4243 1.4177 -0.46 Taiwan dlr 31.785 33.066 +4.03 Korean won 1165.70 1172.50 +0.58 Baht 35.58 36.00 +1.17 Peso 49.75 47.06 -5.40 Rupiah 13302 13785 +3.63 Rupee 67.46 66.15 -1.94 Ringgit 4.4220 4.2935 -2.91 Yuan 6.9010 6.4936 -5.90