米金融・債券市場＝2年債利回り約6年ぶり高水準、ＦＲＢ明日利上げ決定との観測で

[ニューヨーク 13日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄) 15時49分 95*01.00 3.1320% 前営業日終値 94*15.00 3.1620% 10年債(指標銘柄) 15時49分 95*27.50 2.4732% 前営業日終値 95*26.00 2.4790% 5年債(指標銘柄) 15時49分 99*08.50 1.9058% 前営業日終値 99*11.00 1.8890% 2年債(指標銘柄) 15時46分 99*21.75 1.1656% 前営業日終値 99*23.25 1.1410% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物3月限 148*26.00 148*19.00 Tノート先物3月限 123*29.50 124*00.00 米金融・債券市場では、米連邦準備理事会(FRB)が14日までの2日間の日程で 開催している連邦公開市場委員会(FOMC)で利上げを決定するとの観測から、短期債 利回りが上昇し、なかでも2年債利回りは約6年ぶりの高水準を付けた。 市場ではFRBが今回のFOMCで2015年12月以来初めてとなる利上げを決定 するとの見方が大勢となっており、短期債利回りの上昇につながっている。 財務省がこの日に実施した120億ドルの30年債入札では最高落札利回りが3.1 52%と、2014年9月以来の高水準を記録。応札倍率は2.39倍と、11月の前回 入札の2.11倍から上昇した。 これを受け30年債利回りが軟化し、イールドカーブはフラット化。キャンター・フ ィッツジェラルドの米国債アナリスト、ジャスティン・レデラー氏は「この日の主要テー マはイールドカーブのフラット化だった」と述べた。 <ドルスワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 21.75 (-0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 13.50 (-3.25) U.S. 5-year dollar swap spread 0.25 (-0.75) U.S. 10-year dollar swap spread -14.50 (-1.25) U.S. 30-year dollar swap spread -50.25 (-0.25)