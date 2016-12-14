15日の国内・海外経済指標と行事予定

(最新情報に更新しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をク リックしてご覧になれます。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 日ロ首脳会談（山口） 0850 １２月日銀短観の全容 0850 １２月日銀短観・企業の物価見通し 0850 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース） 0930 １２月製造業ＰＭＩ 1020 国庫短期証券の入札発行 1030 ２０年利付国債の入札発行 1235 国庫短期証券の入札結果 1245 ２０利付国債の入札結果 1430 日商会頭会見 1500 全銀協会長会見 1515 ２０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 1530 清田日本取引所グループＣＥＯ会見 1600 損保協会長会見 新規上場 ＭＳ─Ｊａｐａｎ がマザーズに（公開価格2080円） ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） １２月１５日（木） 00:30 豪：雇用統計（連邦統計局） Nov 08:00 仏：総合ＰＭＩ速報値 Dec 08:00 仏：サービス部門ＰＭＩ速報値 Dec 08:00 仏：製造業ＰＭＩ速報値 Dec 08:30 独：総合ＰＭＩ速報値 Dec 08:30 独：サービス部門ＰＭＩ速報値 Dec 08:30 独：製造業ＰＭＩ速報値 Dec 09:00 ユーロ圏：サービス部門ＰＭＩ速報値 Dec 09:00 ユーロ圏：製造業ＰＭＩ速報値 Dec 09:00 ユーロ圏：総合ＰＭＩ速報値 Dec 09:30 英：小売売上高（国立統計局） Nov 13:30 米経常収支（商務省） Q3 13:30 米：ＮＹ州製造業業況指数（連銀） Dec 13:30 米：消費者物価指数（労働省） Nov 13:30 米：フィラデルフィア地区連銀業況指数 Dec 13:30 米：新規失業保険申請件数（労働省） w/e 15:00 米：住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ） Dec 21:00 米：対米証券投資（財務省） Oct ◇イベント 07:30 スイス：中銀金利発表 09:00 ノルウェー：中銀金利発表 12:00 英中銀金融政策委員会（金利発表） Dec 12:00 英金融政策委員会の議事要旨 Dec 19:00 メキシコ：中銀金利発表 韓国：中銀金利発表 インドネシア：中銀金利発表 ＥＵ首脳会議（１６日まで） ◇決算予定 オラクル アドビ・システムズ