台湾株式市場・引け＝米ＦＯＭＣ声明控え反落、保険金融株に売り

［台北 １４日 ロイター］ - 台湾 終値 前日比 ％ 始値 高値 安値 出来高概 算 加権指数 9,368.52 - 13.62 - 0.15 9,395.60 9,413.13 9,353.25 668.3億台 湾ドル 前営業日終値 9,382.14 台湾株式市場は反落。米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）の声明発表をこの日に控え、警戒感が 漂った。連邦準備理事会（ＦＲＢ）が来年の利上げの道筋について何らかの手掛かりを示すか注目が 集まる。 加権指数 終値は１３．６２ポイント（０．１５％）安の９３６８．５２。 金融保険指数 が１．２％超下げた一方、電子製品指数 は０．２％上昇した。 国泰金融控股（キャセイフィナンシャル・ホールディングス） は２％安。