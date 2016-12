UPDATE 1-アジア通貨動向（14日）＝大半が軟調、米金利見通しに注目

(情報を更新しました) [シンガポール 14日 ロイター] - アジア新興国通貨は大半が軟調。来年の米 金利の道筋について手掛かりを得ようと、米連邦公開市場委員会(FOMC)の声明や景 気見通しに注目が集まっている。 シンガポールドル とマレーシアリンギ は0.2%下落。フィリピン ペソ 、人民元 、韓国ウォン は小幅安となった。 米連邦準備理事会(FRB)はこの日のFOMC声明で25ベーシスポイント(bp )の利上げを発表するとみられている。 市場では、米大統領選後にFRBが経済成長率やインフレ率の見通しを引き上げたか どうかや、来年の利上げペースについて手掛かりを示すかどうかに注目が集まっている。 最近のドル高や米国債利回り上昇について言及があるかも焦点だ。 アバディーン・アセット・マネジメントのマクロリサーチアナリストは、最近のドル 高と米国債利回り上昇はやや行き過ぎの可能性があると指摘。FOMC声明やイエレン議 長の会見でタカ派的なトーンが見当たらなければ、短期的にはいずれも低下するかもしれ ないと述べた。 0642GMT(日本時間午後3時42分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Change on the day at 0642 GMT Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 115.12 115.18 +0.05 Sing dlr 1.4259 1.4235 -0.17 Taiwan dlr 31.764 31.822 +0.18 Korean won 1168.63 1167.00 -0.14 Baht 35.58 35.58 +0.00 Peso 49.820 49.775 -0.09 Rupiah 13285 13305 +0.15 Rupee 67.56 67.55 -0.02 Ringgit 4.4445 4.4340 -0.24 Yuan 6.9053 6.9000 -0.08 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 115.12 120.30 +4.50 Sing dlr 1.4259 1.4177 -0.58 Taiwan dlr 31.764 33.066 +4.10 Korean won 1168.63 1172.50 +0.33 Baht 35.58 36.00 +1.17 Peso 49.82 47.06 -5.54 Rupiah 13285 13785 +3.76 Rupee 67.56 66.15 -2.09 Ringgit 4.4445 4.2935 -3.40 Yuan 6.9053 6.4936 -5.96