〔表〕ＦＲＢ米経済見通し

［１４日 ロイター］ - 米連邦準備理事会（ＦＲＢ）は国内総生産（ＧＤＰ）、個 人消費支出（ＰＣＥ）価格指数、失業率およびフェデラルファンド（ＦＦ）金利に関する 見通しを公表した。 ＊見通しの詳細は以下のとおり。 （単位％、失業率以外は第４・四半期の前年同期比、失業率は第４・四半期の平均） 適正なフェデラルファンド（ＦＦ）金利見通しの中央値（％） DEC SEPT JUNE MARCH DEC'15 End-2016 0.625 0.625 0.875 0.875 1.375 End-2017 1.375 1.125 1.625 1.875 2.375 End-2018 2.125 1.875 2.375 3.000 3.250 End-2019 2.875 2.625 N/A N/A N/A Longer-run 3.000 2.900 3.000 3.250 3.500 ＜中間予想値＞ 2016 2017 2018 2019 Longer Run 実質ＧＤＰ Dec 1.9 2.1 2.0 1.9 1.8 Sept 1.8 2.0 2.0 1.8 1.8 失業率 Dec 4.7 4.5 4.5 4.5 4.8 Sept 4.8 4.6 4.5 4.6 4.8 ＰＣＥ Dec 1.5 1.9 2.0 2.0 2.0 Sept 1.3 1.9 2.0 2.0 2.0 コアＰＣＥ Dec 1.7 1.8 2.0 2.0 N/A Sept 1.7 1.8 2.0 2.0 N/A ＊前回発表は２０１６年９月２１日 ＊成長および失業率の長期予想、長期的に持続可能とみられる推定値との解釈可能 ＊長期インフレ見通し、最大雇用と物価安定の二重責務に合致するとＦＲＢ当局者が 考える水準との解釈可能