〔マーケットアイ〕金利：国債先物は11カ月ぶり安値、米利上げで米債が下落

［東京 １５日 ロイター］ - リアルタイム金利データは reuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./Apps/ratesviews をクリックしてご覧ください。

＜０９：０１＞ 国債先物は11カ月ぶり安値、米利上げで米債が下落

国債先物中心限月３月限は前営業日比１６銭安の１４９円８１銭と反落して寄り付いた。寄り直後に一時１４９円７２銭と１月２９日以来、約１１カ月ぶりの水準に下落した。前日の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で利上げが決定され、米債が下落した流れを引き継いで売りが先行。きょうの２０年債入札に対する警戒感も上値を重くした。１０年最長期国債利回り（長期金利）は前日比１ｂｐ高い０．０６５％を付けた後、０．０７５％、０．０７０％で推移している。

市場では「ＦＯＭＣのドットチャートで示された来年３回の利上げペースはややタカ派的かもしれないが、その実現性に懐疑的な見方もある。先物はやや下げ幅を広げているが、限月交代を終えて売りやすくなっているのだろう」（証券）との声が出ている。

日本相互証券の日中画面

トレードウェブの日中画面

国債引値 メニュー

１０年物国債先物<0#2JGB:>

日本相互証券の国債引値一覧(１０年債)・入札前取引含む

日本相互証券の国債引値一覧(２０年債)・入札前取引含む

日本相互証券の国債引値一覧(３０年債)・入札前取引含む

日本相互証券の国債引値一覧(２･４･５･６年債)・入札前取引含む

日本相互証券の変動利付国債引値一覧・入札前取引含む

日本相互証券の物価連動国債引値一覧・入札前取引含む

スワップ金利動向

ユーロ円金利先物（ＴＦＸ）<0#JEY:>

ユーロ円金利先物（ＳＧＸ）<0#SEY:>

無担保コールオーバーナイト金利先物（ＴＦＸ）<0#JOV:>

ＴＩＢＯＲレート

日本証券業協会 短期国債レート・入札前取引含む

日本相互証券 短期国債引け値・入札前取引含む

ＬＩＦＦＥ円債先物<0#FYB:>