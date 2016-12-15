〔マーケットアイ〕金利：国債先物は11カ月ぶり安値、米利上げで米債が下落

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＜０９：０１＞ 国債先物は11カ月ぶり安値、米利上げで米債が下落
国債先物中心限月３月限は前営業日比１６銭安の１４９円８１銭と反落して寄り付いた。寄り直後に一時１４９円７２銭と１月２９日以来、約１１カ月ぶりの水準に下落した。前日の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で利上げが決定され、米債が下落した流れを引き継いで売りが先行。きょうの２０年債入札に対する警戒感も上値を重くした。１０年最長期国債利回り（長期金利）は前日比１ｂｐ高い０．０６５％を付けた後、０．０７５％、０．０７０％で推移している。
市場では「ＦＯＭＣのドットチャートで示された来年３回の利上げペースはややタカ派的かもしれないが、その実現性に懐疑的な見方もある。先物はやや下げ幅を広げているが、限月交代を終えて売りやすくなっているのだろう」（証券）との声が出ている。
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