アジア通貨動向（15日）＝下落、米ＦＯＭＣ受けたドル高で

[シンガポール 15日 ロイター] - 15日午前のアジア通貨は、米連邦準備理 事会(FRB)が連邦公開市場委員会(FOMC)で利上げを決定したことに加え、来年 の利上げペースが速まる可能性を示したことから、ドルに対してほぼ全面安となっている 。 人民元 は対ドルで約8年ぶり安値で取引を開始した。 シンガポールドル は対米ドルで1月以来の安値を記録。韓国ウォンKRW=KFT Cも0.9%下落した。 マレーシアリンギ 、インドネシアルピア 、フィリピンペソ も 売りが優勢となっている。 0142GMT(日本時間午前10時42分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Change on the day at 0142 GMT Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 117.56 117.05 -0.43 Sing dlr 1.4392 1.4370 -0.15 Taiwan dlr 31.891 31.803 -0.28 Korean won 1180.60 1169.70 -0.92 Baht 35.71 35.58 -0.35 Peso 49.905 49.730 -0.35 Rupiah 13365 13292 -0.55 Rupee 67.43 67.44 +0.01 Ringgit 4.4610 4.4440 -0.38 Yuan 6.9339 6.9070 -0.39 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 117.56 120.30 +2.33 Sing dlr 1.4392 1.4177 -1.49 Taiwan dlr 31.891 33.066 +3.68 Korean won 1180.60 1172.50 -0.69 Baht 35.71 36.00 +0.81 Peso 49.91 47.06 -5.70 Rupiah 13365 13785 +3.14 Rupee 67.43 66.15 -1.90 Ringgit 4.4610 4.2935 -3.75 Yuan 6.9339 6.4936 -6.35