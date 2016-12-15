〔表〕きょうの投信設定（16日）＝6本

Investing |
ファンド名 新生・ワールドラップ・セレクト 運用会社 新生インベストメント・マネジメント 設定上限額 ５００億円 設定額 ── 販売会社 新生銀行 ファンド名 グローバル・フィンテック株式ファンド 運用会社 日興アセットマネジメント 設定上限額 １０００億円 設定額 ── 販売会社 エイチ・エス証券、岡地証券、証券ジャパン、日興アセットマネジメン ト ファンド名 ＢＤＣプラス（為替ヘッジあり／年１回決算型）／（為替ヘッジなし／ 年１回決算型） 運用会社 三井住友アセットマネジメント 設定上限額 各５００億円 設定額 ── 販売会社 ＳＭＢＣ日興証券、ＳＭＢＣフレンド証券 ファンド名 ＢＤＣプラス（為替ヘッジあり／年４回決算型）／（為替ヘッジなし／ 年４回決算型） 運用会社 三井住友アセットマネジメント 設定上限額 各５００億円 設定額 ── 販売会社 ＳＭＢＣ日興証券、ＳＭＢＣフレンド証券
- ロイターをフォローする
おすすめ記事
情報
編集長のおすすめ
注目のキーワード
注目の商品
為替動かした人物トップ10
２０１６年のドル円相場に影響を与えた人物トップ１０の１位はトランプ氏で異論はないだろうと三菱ＵＦＪＭＳ証券の植野大作氏は指摘。 記事の全文
モンテパスキ救済策の不安
伊政府の救済策では、今後の経済動向次第でモンテ・パスキの不良債権が増加するリスクが拭えないと野村総研の井上哲也氏は指摘。 記事の全文