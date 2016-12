UPDATE 1-アジア通貨動向（15日）＝下落、米ＦＯＭＣ受けたドル高で

(情報を更新しました) [シンガポール 15日 ロイター] - アジア新興国通貨は、米 連邦準備理事会(FRB)が連邦公開市場委員会(FOMC)で利上げ を決定したことに加え、来年の利上げペースが速まる可能性を示したこ とから、ドルに対して全面安となった。 人民元 は8年ぶり安値を付けた。市場筋によると、中国 国有銀行がオンショア市場でドル売りを行ったもようだ。 シンガポールドル は一時1月以来の安値を付けたが、ドル への利食い売りで若干値を戻した。 韓国ウォン は0.8%安。韓国中銀が予想通り金利据え 置きを決めたことには反応薄だった。 タイバーツ は2週間ぶり安値。同国財務相は15日、FR Bの利上げ決定を受けてタイからの資本流出は懸念していないと述べ、 タイが追随して利上げする必要はないとの認識を示した。 クレディ・スイス(シンガポール)の為替投資ストラテジストはF OMCの結果について、ドルの上値余地を裏付けるものだとし、FRB がこれまでより若干タカ派寄りの見解を示したことや、米国債利回りが 上昇していることは、人民元や他のアジア通貨にとって重要な弱材料だ と指摘した。 0549GMT(日本時間午後2時49分)現在のアジア新興国通 貨の対米ドル相場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシン ガポールドルは前日NY市場引け値。 Change on the day at 0549 GMT Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 117.54 117.05 -0.42 Sing dlr 1.4374 1.4370 -0.03 Taiwan dlr 31.893 31.803 -0.28 Korean won 1179.17 1169.70 -0.80 Baht 35.71 35.58 -0.36 Peso 49.900 49.730 -0.34 Rupiah 13364 13292 -0.54 Rupee 67.77 67.44 -0.49 Ringgit 4.4620 4.4440 -0.40 Yuan 6.9346 6.9070 -0.40 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 117.54 120.30 +2.35 Sing dlr 1.4374 1.4177 -1.37 Taiwan dlr 31.893 33.066 +3.68 Korean won 1179.17 1172.50 -0.57 Baht 35.71 36.00 +0.81 Peso 49.90 47.06 -5.69 Rupiah 13364 13785 +3.15 Rupee 67.77 66.15 -2.39 Ringgit 4.4620 4.2935 -3.78 Yuan 6.9346 6.4936 -6.36