UPDATE 1-米金融・債券市場＝利回り上昇、ＦＲＢの来年の利上げに期待

(レートを更新しました) [ニューヨーク 15日 ロイター] - 30年債(指標銘柄 17時05分 94*13.50 3.1647% ) 前営業日終値 94*24.50 3.1460% 10年債(指標銘柄) 17時05分 94*23.50 2.6060% 前営業日終値 95*14.00 2.5230% 5年債(指標銘柄) 17時05分 98*12.00 2.0969% 前営業日終値 98*27.25 1.9940% 2年債(指標銘柄) 16時22分 99*15.00 1.2758% 前営業日終値 99*17.25 1.2390% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物3月限 148*17.00 148*15.00 Tノート先物3月限 122*29.50 123*13.00 米金融・債券市場では、米連邦準備理事会(FRB)が来年は利上げを加速させると の観測から国債利回りが上昇した。ただ朝方発表された11月の米消費者物価指数(CP I)の伸びが緩やかなものとどまったことで、長期債を中心に利回りの上昇幅は縮小した 。 この日の取引で10年債 利回りは一時約2年ぶりの水準に上昇。2年債 利回りは約7年ぶりの水準を更新した。中期債利回りも上昇し、5年債US5YT =RRは5年半ぶり、7年債 は約3年ぶりの高水準を付けた。 ただ労働省が発表した11月の消費者物価指数(CPI、季節調整済み)は前月比0 .2%上昇となり、前月の0.4%上昇から鈍化。これを受け、国債利回りの上昇幅はや や縮小した。 FRBは前日まで開催した連邦公開市場委員会(FOMC)で約1年ぶりの利上げを 決定。フェデラル・ファンド(FF)金利の誘導目標を0.25%ポイント引き上げ、0 .50ー0.75%とした。同時に示した経済見通しでは、2017年の利上げ予想回数 は中央値で3回となり、9月時点の2回からペースが速まった。 ただアクション・エコノミクスのグローバル・マーケッツ・ストラテジスト、マイケ ル・ウォレス氏は「FRBは2016年は4回の利上げを実施するとしていたが、実際は 1回だった」とし、FRBが示した利上げの道筋は鵜呑みにしたくないと述べた。 終盤の取引で10年債利回りは2.594%、30年債利回りは3.155%で推移 。イールドカーブはフラット化し、5年債と30年債の利回り格差は107ベーシスポイ ント(bp)と、9月初旬以来の水準に縮小した。 <ドルスワップスプレッド> U.S. 2-year dollar swap spread 25.00 3.00 U.S. 3-year dollar swap spread 16.25 2.25 U.S. 5-year dollar swap spread 2.75 2.00 U.S. 10-year dollar swap spread -10.00 3.00 U.S. 30-year dollar swap spread -43.75 3.75