〔マーケットアイ〕金利：長期金利が0.1％に上昇、マイナス金利導入決定の1月29日以来

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＜０８：４８＞ 長期金利が0.1％に上昇、マイナス金利導入決定の1月29日以来

１０年最長期国債利回り（長期金利）は前日比２．５ｂｐ高い０．１００％と日銀がマイナス金利政策の導入を決めた金融政策決定会合が開かれた１月２９日以来、約１１カ月ぶりの水準に上昇した。

前日の海外市場で、来年の米利上げ加速の思惑が浮上し、米金利が上昇した流れを引き継いだ。

国債先物中心限月３月限は同１３銭安の１４９円５９銭と続落して寄り付いた。寄り直後に一時１４９円５３銭と１月２９日以来、約１１カ月ぶりの水準に下落した。その後は、予想される日銀買い入れ期待から下げ渋っている。

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