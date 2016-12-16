UPDATE 1-〔表〕きょうの投信設定（16日）＝6本、55億3288万円

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(設定額を追加しました) ファンド名 新生・ワールドラップ・セレクト 運用会社 新生インベストメント・マネジメント 設定上限額 ５００億円 設定額 ２０億９８８９万円 販売会社 新生銀行 ファンド名 グローバル・フィンテック株式ファンド 運用会社 日興アセットマネジメント 設定上限額 １０００億円 設定額 １８億４３２０万円 販売会社 エイチ・エス証券、岡地証券、証券ジャパン、日興アセットマネジメン ト ファンド名 ＢＤＣプラス（為替ヘッジあり／年１回決算型）／（為替ヘッジなし／ 年１回決算型） 運用会社 三井住友アセットマネジメント 設定上限額 各５００億円 設定額 ヘッジあり３億２７２５万円／ヘッジなし４億４３６９万円 販売会社 ＳＭＢＣ日興証券、ＳＭＢＣフレンド証券 ファンド名 ＢＤＣプラス（為替ヘッジあり／年４回決算型）／（為替ヘッジなし／ 年４回決算型） 運用会社 三井住友アセットマネジメント 設定上限額 各５００億円 設定額 ヘッジあり３億０５７７万円／ヘッジなし５億１４０６万円 販売会社 ＳＭＢＣ日興証券、ＳＭＢＣフレンド証券
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