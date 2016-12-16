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(「主要通貨の対顧客電信相場」は12月末をもちまして配信を休止します。2017年からは でデータ をご覧ください。) （三菱東京ＵＦＪ銀行提供） ＴＴＳ ＴＴＢ 備考 米ドル ＵＳＤ 119.18 117.18 カナダドル ＣＡＤ 90.23 87.03 英ポンド ＧＢＰ 150.46 142.46 ユーロ ＥＵＲ 124.73 121.73 スイス・フラン ＣＨＦ 115.69 113.89 デンマーク・クローネ ＤＫＫ 16.88 16.28 ノルウェー・クローネ ＮＯＫ 13.92 13.32 スウェーデン・クローナ ＳＥＫ 12.93 12.13 オーストラリア・ドル ＡＵＤ 88.99 84.99 ニュージーランド・ドル ＮＺＤ 85.14 81.14 香港ドル ＨＫＤ 15.66 14.80 シンガポール・ドル ＳＧＤ 82.81 81.15 タイ・バーツ ＴＨＢ 3.39 3.23 メキシコ・ペソ ＭＸＮ 6.81 4.81 台湾ドル ＴＷＤ 3.70 ---- ☆◎ 韓国ウォン ＫＲＷ 10.22 9.82 ★ インド・ルピー ＩＮＲ 1.91 1.61 △ パキスタン・ルピー ＰＫＲ 1.28 0.98 △ インドネシア・ルピア ＩＤＲ 1.01 0.77 △★ フィリピン・ペソ ＰＨＰ 2.52 2.24 △ クウェート・ディナール ＫＷＤ 395.22 379.22 サウジアラビア・リアル ＳＡＲ 32.38 30.78 ＵＡＥ・ディルハム ＡＥＤ 32.92 31.56 カタール・リヤル ＱＡＲ 33.20 31.84 サウスアフリカ・ランド ＺＡＲ 9.97 6.97 チェコ・コルナ ＣＺＫ 4.68 4.44 ロシア・ルーブル ＲＵＢ 2.17 1.67 ハンガリー・フォリント ＨＵＦ 0.41 0.37 ポーランド・ズロチ ＰＬＮ 29.02 26.62 トルコ・リラ ＴＲＹ 36.16 31.16 （備考） ☆ 台湾ドルはみずほ銀行公表。 △ インドルピー、パキスタンルピー、フィリピンペソ、インドネシアルピアのＴＴＢは参考レート。 ★ 韓国ウォン、インドネシアルピアは１００ユニットあたりのレート。 ◎ 台湾ドルはＴＴＭ。
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