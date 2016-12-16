［東京 １６日 ロイター］ - 海外分はＧＭＴ表記（＝日本時間マイナス９時間）です。
Friday, 16 December, 2016
●海外● ◇イベント 10:30 ロシア：中銀金利発表 17:30 ラッカー米リッチモンド地区連銀総裁がパネルディスカッションに参加 19:15 オバマ米大統領が会見 ＥＵ首脳会議（最終日）
Tuesday, 20 December, 2016 Time Unknown 日本：日銀金融政策決定会合２日目 1030 日本：２年利付国債（１月債）の発行予定額等
1400 １１月粗鋼生産速報（鉄連） 1430 日本：１１月の百貨店売上高 1600 日本：１１月のコンビニ売上高
●海外● ◇イベント 00:30 豪中銀理事会議事要旨 12:00 トルコ：中銀金利発表
Wednesday, 21 December, 2016 Time Unknown 日本：月例経済報告 1020 日本：国庫短期証券の入札発行
1030 日本：流動性供給入札 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 1245 日本：流動性供給入札結果 1400 日本：１１月のスーパー売上高 1600 日本：１１月訪日外国人数（日本政府観光局） 1700 日本：流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄
●海外● ◇イベント 07:30 タイ：中銀金利発表 08:30 スウェーデン：中銀金利発表
Thursday, 22 December, 2016 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース） 1400 日本：１１月のショッピングセンター売上高 1500 ニトリホールディングス ３Ｑ決算
●海外● ◇イベント 08:00 フィリピン：中銀金利発表 09:00 台湾：中銀金利発表 16:00 米財務省インフレ指数連動２年債入札条件 16:00 米財務省２・５・７年債入札条件 18:00 米財務省インフレ指数連動５年債入札
Friday, 23 December, 2016
●海外● ◇休場 英国（半日取引）
Monday, 26 December, 2016
0850 日本：１１月企業向けサービス価格指数（日銀） 0850 日本：日銀金融政策決定会合の議事要旨（１０月３１日・１１月１日分）
●海外● ◇休場 米国、英国、独、仏、香港、シンガポール、豪 Tuesday, 27 December, 2016 1400 日本：基調的なインフレ率を捕捉するための指標（日銀） 1400 １７年１─３月期鋼材需要見通し（経産省） 1600 高島屋 ３Ｑ決算
●海外● ◇イベント 18:00 米財務省２年債入札
◇休場 英国、香港、豪
Wednesday, 28 December, 2016
●海外● ◇イベント 18:00 米財務省５年債入札 18:00 米財務省２年物変動利付き債入札
Thursday, 29 December, 2016 0850 日本：日銀金融政策決定会合における主な意見（１２月１９・２０日分）
●海外● ◇イベント 18:00 米財務省７年債入札
Friday, 30 December, 2016
●海外● ◇休場 韓国 、英国（半日取引）、独（半日取引）
＊経済指標の予定・予測は「経済指標予測」をご覧ください。
＊国内の経済指標を一部含めて掲載しています。
＊海外の企業決算発表予定にあるＡＭＣは「マーケットの取引終了後」、ＢＭＯは「取引開始前」です。
＊米短期国債（財務省証券＝Ｔビル）入札予定・入札結果は以下でご覧ください。
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