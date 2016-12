UPDATE 1-アジア通貨動向（16日）＝リンギが14カ月ぶり安値、他通貨も軟調

(情報を更新しました) [シンガポール 16日 ロイター] - アジア新興国通貨市場では、マレーシアリ ンギが14カ月半ぶりの安値に下落。その他の通貨も、来年の米利上げペースが加速する 可能性を受けて軟調な展開が続いている。 リンギ は1ドル=4.4755リンギと2015年9月下旬に付けた4.47 70リンギ以来の安値。この水準を下回れば、アジア金融危機の最中だった1998年1 月以来の安値に向かう展開となる。 オンショア人民元 は一時、1ドル=6.9493元まで下落。2008年 5月以来の安値を付けた。その後は当局の流動性供給を背景に安定的に推移している。週 末を前にドルの買い持ちを解消する動きも元相場の下支え要因。 シンガポールドル は小動きだが、前日に付けた7年ぶり安値(1.4481 シンガポールドル)が依然として視野に入っている。 米連邦準備理事会(FRB)が14日、1年ぶりの利上げを決定し、来年に3回の追 加利上げを予想したことから、大方のアジア通貨は週間で下落する見通しとなっている。 米国債利回りが上昇し、ドル相場が押し上げられており、新興国市場から資金が流出 するとの懸念が強まっている。 0619GMT(日本時間午後3時19分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 118.09 118.17 +0.07 Sing dlr 1.4411 1.4424 +0.09 Taiwan dlr 31.893 31.923 +0.09 Korean won 1184.10 1178.50 -0.47 Baht 35.76 35.77 +0.04 Peso 49.900 49.960 +0.12 Rupiah 13408 13395 -0.10 Rupee 67.82 67.84 +0.03 Ringgit 4.4750 4.4620 -0.29 Yuan 6.9470 6.9478 +0.01 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 118.09 120.30 +1.87 Sing dlr 1.4411 1.4177 -1.62 Taiwan dlr 31.893 33.066 +3.68 Korean won 1184.10 1172.50 -0.98 Baht 35.76 36.00 +0.68 Peso 49.90 47.06 -5.69 Rupiah 13408 13785 +2.81 Rupee 67.82 66.15 -2.46 Ringgit 4.4750 4.2935 -4.06 Yuan 6.9470 6.4936 -6.53