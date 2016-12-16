アジア株式市場サマリー（16日）

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* アジアパシフィック圏概要はreuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./Apps/CountryWeb/#/K/Overview をクリックしてご覧になれます ［１６日 ロイター］ - 終値 前日比 ％ 始値 高値 安値 コード 韓国 総合株価指数 2042.24 +5.59 +0.27 2037.35 2043.60 2033.23 前営業日終値 2036.65 台湾 加権指数 9326.78 -33.57 -0.36 9352.27 9379.75 9326.78 前営業日終値 9360.35 豪 Ｓ＆Ｐ／ＡＳＸ 5532.928 -5.648 -0.10 5538.600 5549.900 5510.000 指数 前営業日終値 5538.577
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