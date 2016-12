米金融・債券市場＝10年債利回り6週連続上昇、長期債中心に上昇続く

[ニューヨーク 16日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄) 17時05分 94*03.50 3.1817% 前営業日終値 94*25.50 3.1450% 10年債(指標銘柄) 17時05分 94*25.50 2.5990% 前営業日終値 94*31.00 2.5780% 5年債(指標銘柄) 17時05分 98*15.50 2.0738% 前営業日終値 98*16.50 2.0670% 2年債(指標銘柄) 17時05分 99*16.00 1.2606% 前営業日終値 99*15.75 1.2640% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物3月限 147*21.00 148*17.00 Tノート先物3月限 122*26.50 122*29.50 米金融・債券市場では長期債を中心に利回りが上昇した。年末年始が近づくにつれ商 いが薄くなるとの観測からポジションを一部調整する動きが続くなか、10年債利回りは 6週間連続で上昇した。 連邦準備理事会(FRB)は14日に約1年ぶりとなる利上げを決定。同時に発表し た経済見通しでは2017年の利上げ予想回数は中央値で3回となり、9月時点の2回か らペースが速まった。これを受け、11月の米大統領選挙でドナルド・トランプ氏が勝利 してから続いていた国債に対する売りが加速していた。 この日はリッチモンド地区連銀のラッカー総裁がFRBは来年は3回以上利上げを実 施する必要がある可能性があるとの見方を示したことを受け、国債は一段と売られる展開 となった。 ただ、朝方発表された11月の住宅着工件数は前月比18.7%減の年率109万戸 。約2年ぶりの大幅な落ち込みとなったことで、国債利回りに対し一時的な重しとなった 。 終盤の取引で10年債 利回りは2.600%と、前日終盤の2.578 %から上昇。週間では13ベーシスポイント(bp)上昇した。 30年債 利回りは3.185%と、3.145%から上昇。 2年債 利回りは1.256%と、1.264%からやや低下。週間では1 2bpの上昇となる。 イールドカーブはフラット化。5年債と30年債の利回り格差は約103bpと、9 月初旬以来の水準に縮小した。 BMOキャピタル・マーケッツ(ニューヨーク)の米金利戦略部門責任者、イアン・ リンゲン氏は、今後数週間は主要な米経済指標の発表もなく、リスクとなるようなイベン トもほとんど予定されていないことから、国債市場ではポジション調整の動きが続くとの 見方を示した。 <ドルスワップスプレッド> Last (bps) Net Change (bps) U.S. 2-year dollar swap spread 25.25 0.50 U.S. 3-year dollar swap spread 16.75 0.75 U.S. 5-year dollar swap spread 3.25 0.75 U.S. 10-year dollar swap spread -9.75 0.50 U.S. 30-year dollar swap spread -43.50 0.75