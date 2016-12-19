新規上場日程一覧（19日現在）

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* IPOアプリはreuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./Apps/ipo をクリックしてご覧になれます。 * Dealsリーグテーブルはreuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./apps/DealsLeague をクリックしてご覧になれます 。 注）所属部が未定の場合は取引所名 取引所略称は以下の通り Ｔ１：東証１部 Ｔ２：東証２部 ＪＱ：ジャスダック ＴＭ：マザーズ ＴＲ：ＲＥＩＴ Ｎ１：名証１部 Ｎ２： 名証２部 ＮＣ：セントレックス Ｆ：福証 ＦＱ：Ｑ─Ｂｏａｒｄ Ｓ：札証 ＳＡ：アンビシャス 市場 社名 コード 単位 上場日 公募・売り出し（追加） 仮条件 公開価 主幹事 格 ＴＭ リネットジャパングループ 100 12/20 13万株・12万株(3.75万株) 1690─1830 1830 ＳＢＩ ＴＭ グレイステクノロジー 100 12/21 15.36万株・9万株(3.65万株) 3000─3100 3100 東海東 京 ＪＱ セグエグループ 100 12/21 18万株・3万株(3.15万株) 1600─1700 1700 みずほ ＴＭ イノベーション 100 12/21 15.36万株・4.5万株(2.97万株 2570─2770 2770 日興 ) ＴＭ フォーライフ 100 12/22 6.5万株・17.3万株(3.5万株) 2180─2280 2280 みずほ ＴＭ エイトレッド 100 12/22 20万株・40万株(9万株) 1700─1800 1800 大和 ＪＱ ティビィシィ・スキヤツト 100 12/27 14万株・8万株(3万株) 1300─1400 1400 フレン ド ●市場・指定変更、追加上場、テクニカル上場日程一覧 市 社名 コード 上場日 既上場市 場 場 Ｔ ピックルスコーポレーション 12/20 ＪＱ ２ Ｔ ビジョン 12/21 ＴＭ １ Ｔ ショーケース・ティービー 12/21 ＴＭ １ Ｔ ケイアイスター不動産 12/26 Ｔ２ １ Ｔ ファーストコーポレーション 12/26 ＴＭ １ Ｔ モリト 12/26 Ｔ２ １ Ｔ 日華化学 12/26 Ｔ２ １ Ｔ 東テク 12/26 ＪＱ ２ Ｔ ＡＯＩ ＴＹＯ Ｈｏｌｄｉｎ 2017/1/4 １ ｇｓ Ｊ ＦＣホールディングス 2017/1/4 Ｑ
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