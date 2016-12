UPDATE 1-アジア通貨動向（19日）＝軟調、マレーシアリンギの下げ目立つ

(内容を追加しました) [19日 ロイター] - アジア新興国通貨は軟調。マレーシアリンギは昨年記録し た17年ぶり安値まで下げ、韓国ウォンは約6カ月ぶり安値をつけた。米連邦準備理事会 (FRB)が先週、2017年の利上げペース加速を示唆したことが背景。 マレーシアリンギ は4.4770リンギに下落し、2015年9月につけた1 7年ぶり安値まで下げた。韓国ウォン も一時、1188.0ウォンと、6月下 旬以来の安値をつけた。シンガポールドルは16日に記録した7年ぶり安値となる1.4 490シンガポールドルに迫っている。 一方、ドルがアジア市場序盤に主要通貨に対して先週の14年ぶり高値から押し戻さ れたことは、アジア通貨をある程度下支えしている。ただ、為替ストラテジストは、アジ ア通貨支援は長くは続かない、と指摘している。 0416GMT(日本時間午後1時16分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Change on the day at 0416 GMT Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 117.25 117.90 +0.55 Sing dlr 1.4464 1.4455 -0.06 Taiwan dlr 31.952 31.967 +0.05 Korean won 1187.20 1183.90 -0.28 Baht 35.84 35.80 -0.11 Peso 49.945 49.920 -0.05 Rupiah 13382 13385 +0.02 Rupee 67.78 67.75 -0.03 Ringgit 4.4770 4.4755 -0.03 Yuan 6.9443 6.9510 +0.10 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 117.25 120.30 +2.60 Sing dlr 1.4464 1.4177 -1.98 Taiwan dlr 31.952 33.066 +3.49 Korean won 1187.20 1172.50 -1.24 Baht 35.84 36.00 +0.45 Peso 49.95 47.06 -5.78 Rupiah 13382 13785 +3.01 Rupee 67.78 66.15 -2.40 Ringgit 4.4770 4.2935 -4.10 Yuan 6.9443 6.4936 -6.49