アジア株式市場サマリー（19日）

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* アジアパシフィック圏概要はreuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./Apps/CountryWeb/#/K/Overview をクリックしてご覧になれます ［１９日 ロイター］ - 終値 前日比 ％ 始値 高値 安値 コード 韓国 総合株価指数 2038.39 -3.85 -0.19 2039.40 2046.03 2037.04 前営業日終値 2042.24 台湾 加権指数 9239.32 -87.46 -0.94 9316.06 9317.03 9237.98 前営業日終値 9326.78 豪 Ｓ＆Ｐ／ＡＳＸ 5562.082 +29.153 +0.53 5532.900 5577.900 5530.900 指数 前営業日終値 5532.928
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