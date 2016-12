米金融・債券市場＝国債価格上げ幅縮小、ＦＲＢ議長講演受け

[ニューヨーク 19日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄 15時35分 95*11.50 3.1145% ) 前営業日終 94*04.00 3.1810% 値 10年債(指標銘柄 15時33分 95*10.50 2.5363% ) 前営業日終 94*26.00 2.5970% 値 5年債(指標銘柄) 15時32分 98*23.25 2.0218% 前営業日終 98*16.75 2.0650% 値 2年債(指標銘柄) 15時26分 99*18.25 1.2242% 前営業日終 99*16.25 1.2570% 値 清算値 前日終値 コード Tボンド先物3月限 148*30.00 147*21.00 Tノート先物3月限 123*08.50 122*26.50 米金融・債券市場では、年末を控えショートカバーの動きが出るなか国債価格が上昇 した。ただイエレン米連邦準備理事会(FRB)議長が午後に行った講演で労働市場に対 する前向きな見方を示したことで上げ幅はやや縮小した。 イエレン議長はボルティモア大学で行った講演で、米労働市場は過去およそ10年で 最も力強いとの認識を表明。ただ金融政策には直接言及しなかった。 DRWトレーディング(シカゴ)の市場ストラテジスト、ルー・ブラエン氏は、イエ レン議長の講演を受け、デイトレーダーの一部が利益確定の売りを出した可能性があると している。 トルコの首都アンカラでロシアの駐トルコ大使が銃撃され死亡する事件が発生したこ とも米国債価格の上昇(利回り低下)につながった。 政治リスクもしくは先行き不透明性が高まった時は低リスク資産と見なされる傾向が あるが、TD証券(ニューヨーク)の金利ストラテジスト、ゲンナディー・ゴールドバー グ氏は、銃撃事件は米国債利回り低下、米株高といった動きが出ている時に発生したと述 べた。 終盤の取引で10年債 利回りは2.55%で推移。ロシアの駐トルコ大 使銃撃が伝わった直後は2.53%まで下げる場面もあった。 今週は22日発表の第3・四半期の米国内総生産(GDP)統計のほか、11月の米 個人消費統計などが注目されている。 <ドルスワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 26.25 (+0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 17.00 (unch) U.S. 5-year dollar swap spread 2.75 (-0.25) U.S. 10-year dollar swap spread -9.75 (unch) U.S. 30-year dollar swap spread -43.25 (+0.25)