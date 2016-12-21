訂正-〔表〕きょうの投信設定（21日）＝9本

(「ノーロード明治安田円資産バランス」の設定上限額を５億円から１０億円に訂正しました) ファンド名 日本好配当株ファンド２０１６─１２（限定追加型／繰上償還条項付） 運用会社 いちよしアセットマネジメント 設定上限額 ５００億円 設定額 ── 販売会社 いちよし証券 ファンド名 スイス・グローバル・リーダー・ファンド（為替ヘッジあり） 運用会社 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント 設定上限額 １０００億円 設定額 ── 販売会社 エース証券、ＳＢＩ証券、高木証券、楽天証券 ファンド名 ノーロード明治安田日本株式アクティブ 運用会社 明治安田アセットマネジメント 設定上限額 ５億円 設定額 ── 販売会社 明治安田生命、ＳＢＩ証券、楽天証券 ファンド名 ノーロード明治安田社債アクティブ 運用会社 明治安田アセットマネジメント 設定上限額 ５億円 設定額 ── 販売会社 明治安田生命保、ＳＢＩ証券、楽天証券 ファンド名 ノーロード明治安田Ｊ─ＲＥＩＴアクティブ 運用会社 明治安田アセットマネジメント 設定上限額 ５億円 設定額 ── 販売会社 明治安田生命保、ＳＢＩ証券、楽天証券 ファンド名 ノーロード明治安田円資産バランス 運用会社 明治安田アセットマネジメント 設定上限額 １０億円（訂正） 設定額 ── 販売会社 明治安田生命保、ＳＢＩ証券、楽天証券 ファンド名 ノーロード明治安田5資産バランス（安定コース）／（安定成長コース）／ （積極コース） 運用会社 明治安田アセットマネジメント 設定上限額 各５億円 設定額 ── 販売会社 明治安田生命保、ＳＢＩ証券、楽天証券