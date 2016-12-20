アジア株式市場サマリー（20日）

Markets |
* アジアパシフィック圏概要はreuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./Apps/CountryWeb/#/K/Overview をクリックしてご覧になれます ［２０日 ロイター］ - 終値 前日比 ％ 始値 高値 安値 コード 韓国 総合株価指数 2041.94 +3.55 +0.17 2044.87 2047.38 2040.81 前営業日終値 2038.39 台湾 加権指数 9242.41 +3.09 +0.03 9229.74 9258.69 9199.84 前営業日終値 9239.32 豪 Ｓ＆Ｐ／ＡＳＸ 5591.075 +28.993 +0.52 5562.100 5606.800 5557.100 指数 前営業日終値 5562.082
- ロイターをフォローする
おすすめ記事
情報
編集長のおすすめ
注目のキーワード
注目の商品
来年のブラックスワン候補
２０１７年の想定外シナリオには、第２次プラザ合意、英ＥＵ離脱方針撤回、人民元フロート化があると、みずほ銀の唐鎌大輔氏は指摘。 記事の全文
トランプ政策との蜜月期間
トランプノミクスと日本経済の蜜月は早ければ１年前後で終焉し、再び円高・株安に振れるリスクが高いと龍谷大の竹中正治教授は分析。 記事の全文