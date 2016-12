UPDATE 1-アジア通貨動向（20日）＝マレーシアリンギが1998年以来の安値

(情報を更新しました) [シンガポール 20日 ロイター] - アジア新興国通貨市場では、マレーシアリ ンギが対米ドルで1998年1月以来の安値に下落。米利上げのペースが来年加速すると の見方から、引き続き米ドルに買いが入っている。 リンギ は0556GMT(日本時間午後2時56分)時点で1ドル =4.4790リンギまで下げた。 シンガポールドル(Sドル) も一時1米ドル=1.4507Sドルと、7年 ぶり安値を付けた。ただその後、市場関係者によると中銀による米ドル売り介入があった とみられ、Sドルは値を戻している。 韓国ウォン は一時1ドル=1193.0ウォンと、6月初め以来の安値に 落ち込んだ。タイバーツ も下落し、1月末以来の安値。 米連邦準備理事会(FRB)が先週利上げを行い、来年に3回利上げを実施する可能 性を示唆したことを受け、アジア通貨は下押し圧力に直面している。 アナリストらは、ロシアの駐トルコ大使が銃撃されて死亡した事件や、ドイツでクリ スマス市場にトラックが突っ込み死傷者が出た事件について、アジア新興国通貨への影響 は限定的だと指摘している。 DBS銀行のシニア外為エコノミスト、フィリップ・ウィー氏は、事件が「米経済に 対する楽観的な見方を後退させるとはみられない」と述べ、またイエレンFRB議長の1 9日の講演が米経済に対するポジティブな見方を強めたとの考えを示した。 0555GMT(日本時間午後2時55分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 117.65 117.10 -0.47 Sing dlr 1.4451 1.4491 +0.28 Taiwan dlr 31.977 31.970 -0.02 Korean won 1192.30 1186.90 -0.45 Baht 35.90 35.87 -0.07 Peso 49.980 49.960 -0.04 Rupiah 13393 13380 -0.10 Rupee 67.89 67.86 -0.04 Ringgit 4.4780 4.4765 -0.03 Yuan 6.9510 6.9513 +0.00 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 117.65 120.30 +2.25 Sing dlr 1.4451 1.4177 -1.90 Taiwan dlr 31.977 33.066 +3.41 Korean won 1192.30 1172.50 -1.66 Baht 35.90 36.00 +0.29 Peso 49.98 47.06 -5.84 Rupiah 13393 13785 +2.93 Rupee 67.89 66.15 -2.56 Ringgit 4.4780 4.2935 -4.12 Yuan 6.9510 6.4936 -6.58