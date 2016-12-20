21日の国内・海外経済指標と行事予定

(１２月２１日) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をク リックしてご覧になれます。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 原子力関係閣僚会議 1020 国庫短期証券の入札発行 1030 月例経済報告関係閣僚会議 1030 流動性供給入札 1235 国庫短期証券の入札結果 1245 流動性供給入札結果 1330 １０月全産業活動指数 1400 １１月のスーパー売上高 1430 日証協会長会見 1600 １１月訪日外国人数（日本政府観光局） 1700 流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄 1745 経済財政諮問会議 1855 石原経済財政担当相会見 ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） ２１日（水） 09:30 英：公的部門純借入額（国立統計局） Nov 12:00 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） w/e 15:00 米：中古住宅販売（全米リアルター協会） Nov 21:45 ＮＺ：経常収支 Q3 21:45 ＮＺ：ＧＤＰ Q3 ◇イベント 07:05 タイ：中銀金利発表 08:30 スウェーデン：中銀金利発表 ◇決算予定 マイクロン・テクノロジー