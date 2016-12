米金融・債券市場＝利回り上昇、株高が重し

[ニューヨーク 20日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘 15時10分 94*23.50 3.1480% 柄) 前営業日終 95*08.00 3.1200% 値 10年債(指標銘柄 15時09分 95*02.50 2.5660% ) 前営業日終 95*09.50 2.5400% 値 5年債(指標銘柄 15時09分 98*19.75 2.0455% ) 前営業日終 98*22.75 2.0250% 値 2年債(指標銘柄 14時55分 99*18.25 1.2245% ) 前営業日終 99*18.00 1.2280% 値 清算値 前日終値 コード Tボンド先物3月 148*13.00 148*30.00 限 Tノート先物3月 123*04.00 123*08.50 限 米金融・債券市場では、米国債価格が下落した。ダウ工業株30種とナスダック総合 が過去最高値を更新するなど株価の値上がりで、安全資産とされる米国債の投資妙味が薄 れた。 米10年債 は6/32安。利回りは2.54%から2.56%に上昇し た。 前日は、ロシアの駐トルコ大使銃撃や独ベルリンのクリスマス市場へのトラック突入 事件を受けて、米国債に逃避買いが膨らんだ。 だが来年の米利上げペースを見極めようとする中、投資家は利回り上昇への懸念から 積極的な債券買いには動きにくい。 イエレン米連邦準備理事会(FRB)議長が前日、労働市場は過去約10年で最も力 強いとタカ派的な発言すると、利回りは上昇する場面もあった。 CIBCの米国債トレーディング部門責任者、トム・トゥッチ氏は「トランプ次期米 政権の動向を見守る必要があるが、政策の詳細が明らかになるのは来春初め頃だろう」と し、FRBは「6月以前に行動を起こすための十分な情報が得られない」と予想する。 米景気の力強さを判断する上で、市場は22日発表の第3・四半期の米国内総生産( GDP)確報値と個人所得・消費支出統計に注目している。 <ドルスワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 27.00 (+0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 17.50 (-0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 2.50 (-0.50) U.S. 10-year dollar swap spread -10.25 (-0.75) U.S. 30-year dollar swap spread -43.50 (-0.75)