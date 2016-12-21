22日の国内・海外経済指標と行事予定

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(内容を更新しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をク リックしてご覧になれます。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 １７年度予算案を閣議決定 閣議、閣議後会見 0850 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース） 1115 自工会会長会見 1400 １１月のショッピングセンター売上高 決算：ニトリホールディングス（３Ｑ） ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） ２２日（木） 07:00 独：輸入物価（連邦統計庁） Nov 13:30 米：新規失業保険申請件数（労働省） w/e 13:30 米：ＧＤＰ確報値（商務省） Q3 13:30 米：企業利益改定値（商務省） Q3 13:30 米：シカゴ連銀全米活動指数 Nov 13:30 米：耐久財受注（商務省） Nov 14:00 米：住宅価格指数（連邦住宅金融局） Oct 15:00 米：景気先行指数（コンファレンス・ボード） Nov 15:00 米：個人所得・消費支出（商務省） Nov ◇イベント 08:00 フィリピン：中銀金利発表 09:00 台湾：中銀金利発表 16:00 米財務省インフレ指数連動２年債入札条件 16:00 米財務省２・５・７年債入札条件 18:00 米財務省インフレ指数連動５年債入札
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