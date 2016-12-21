UPDATE 2-〔表〕きょうの投信設定（21日）＝9本、40億0014万円

(設定額を追加しました) ファンド名 日本好配当株ファンド２０１６─１２（限定追加型／繰上償還条項付） 運用会社 いちよしアセットマネジメント 設定上限額 ５００億円 設定額 １５億９４００万円 販売会社 いちよし証券 ファンド名 スイス・グローバル・リーダー・ファンド（為替ヘッジあり） 運用会社 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント 設定上限額 １０００億円 設定額 ６１４万円 販売会社 エース証券、ＳＢＩ証券、高木証券、楽天証券 ファンド名 ノーロード明治安田日本株式アクティブ 運用会社 明治安田アセットマネジメント 設定上限額 ５億円 設定額 ３億円 販売会社 明治安田生命、ＳＢＩ証券、楽天証券 ファンド名 ノーロード明治安田社債アクティブ 運用会社 明治安田アセットマネジメント 設定上限額 ５億円 設定額 ３億円 販売会社 明治安田生命保、ＳＢＩ証券、楽天証券 ファンド名 ノーロード明治安田Ｊ─ＲＥＩＴアクティブ 運用会社 明治安田アセットマネジメント 設定上限額 ５億円 設定額 ３億円 販売会社 明治安田生命保、ＳＢＩ証券、楽天証券 ファンド名 ノーロード明治安田円資産バランス 運用会社 明治安田アセットマネジメント 設定上限額 １０億円 設定額 ６億円 販売会社 明治安田生命保、ＳＢＩ証券、楽天証券 ファンド名 ノーロード明治安田5資産バランス（安定コース）／（安定成長コース）／ （積極コース） 運用会社 明治安田アセットマネジメント 設定上限額 各５億円 設定額 各３億円 販売会社 明治安田生命保、ＳＢＩ証券、楽天証券