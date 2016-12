UPDATE 1-アジア通貨動向（21日）＝ウォン・バーツが数カ月ぶり安値、米利上げ加速を懸念

(情報を更新しました) [シンガポール 21日 ロイター] - アジア新興国通貨市場では、韓国ウォンと タイバーツが対ドルで数カ月ぶりの安値に下落。トランプ氏の米大統領就任後に米国の金 利上昇ペースが加速するとの見方が重しになっている。 バーツ は1ドル=36.076バーツと1月以来の安値。ウォン は3月以来の安値となる1ドル=1196.3ウォンを付けた。 ウォンが下落する中、韓国の外為市場監督当局者は、ウォン相場の過度な下落をけん 制。「市場(投資家)は1200ウォン近辺を警戒すべきだ」と語った。 三井住友銀行のシニアグローバルマーケッツアナリスト、岡川聡氏はこの発言につい て、ウォン安が国内の債券・株式市場からの資本流出につながるリスクへの懸念を反映し たものとみられると指摘。 韓国経済は輸出に依存しており、ウォン安は通常プラスに受け止められるとした上で 、資本流出を伴えば問題になりかねないとの見方を示した。 フィリピンペソ は11月下旬に付けた8年ぶり安値の50.000ペソ近 辺。 アジア通貨は、トランプ次期米大統領の政策への期待からドルと米国債利回りが上昇 したことを受け、11月初め以降全般的に下落している。さらに先週の米利上げ決定を受 け、一段と圧迫されている。 0542GMT(日本時間午後2時42分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 117.59 117.88 +0.25 Sing dlr 1.4445 1.4461 +0.11 Taiwan dlr 32.007 32.005 -0.01 Korean won 1193.10 1193.40 +0.03 Baht 36.00 36.01 +0.01 Peso 49.980 49.999 +0.04 Rupiah 13468 13425 -0.32 Rupee 67.91 68.04 +0.20 Ringgit 4.4770 4.4780 +0.02 Yuan 6.9500 6.9490 -0.01 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 117.59 120.30 +2.30 Sing dlr 1.4445 1.4177 -1.86 Taiwan dlr 32.007 33.066 +3.31 Korean won 1193.10 1172.50 -1.73 Baht 36.00 36.00 -0.01 Peso 49.98 47.06 -5.84 Rupiah 13468 13785 +2.35 Rupee 67.91 66.15 -2.58 Ringgit 4.4770 4.2935 -4.10 Yuan 6.9500 6.4936 -6.57