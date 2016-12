UPDATE 1-米金融・債券市場＝国債価格やや上昇、年末控え薄商い

(現物の表を更新しました) [ニューヨーク 21日 ロイター] - 30年債(指標銘柄) 17時05分 95*13.00 3.1121% 前営業日終値 94*21.00 3.1520% 10年債(指標銘柄) 17時05分 95*10.00 2.5384% 前営業日終値 95*02.00 2.5680% 5年債(指標銘柄) 17時05分 98*23.25 2.0221% 前営業日終値 98*19.75 2.0460% 2年債(指標銘柄) 17時02分 99*20.00 1.1961% 前営業日終値 99*18.25 1.2240% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物3月 148*30.00 148*13.00 限 Tノート先物3月 123*09.50 123*04.00 限 米金融・債券市場では年末が近づき商いが薄くなるなか、国債価格がやや上昇した。 市場では来年は米連邦準備理事会(FRB)は何回利上げを実施するのか探る動きが出て いる。 終盤の取引で10年債 は7/32高で推移。利回りは2.54%と、 前 日終盤の2.57%からやや下げている。 クレディ・アグリコル(ニューヨーク)の米国債トレーディング部門責任者、ダン・ ムルホーランド氏は「過去数日間、薄商いのなかで狭いレンジでの取引となっている」と し、クリスマスなどを控えホリデーモードに入るなか、市場では早くも年明け相場を探る 動きが出ていると述べた。 米国債利回りはトランプ氏が大統領選挙で勝利してから大きく上昇。市場では現時点 で買いを入れるべきなのか、それとも利回りは一段と上昇するのか、見極めようとする動 きが出ている。 前出のムルホーランド氏は、トランプ次期政権の財政刺激策が期待外れに終わるリス クなどを勘案すると、現在は若干売られ過ぎている可能性があるとの見方を示した。 ただ、来週は財務省は2年債、5年債、7年債の入札を実施。閑散市場が予想される なか、国債相場の圧迫要因になる可能性もある。 市場では22日発表の第3・四半期の米国内総生産(GDP)確報値と個人所得・消 費支出統計に注目が集まっている。 <ドルスワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 28.25 (+0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 18.50 (+0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 2.50 (unch) U.S. 10-year dollar swap spread -10.50 (-0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -44.00 (-0.50)