26日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をク リックしてご覧になれます。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 安倍首相がハワイ訪問（２７日まで） 0850 １１月企業向けサービス価格指数（日銀） 0850 日銀金融政策決定会合の議事要旨（１０月３１日・１１月１日分） 1300過ぎ 黒田日銀総裁が経団連審議員会で講演 1400 １０月景気動向指数改定値 1500 日本郵政社長会見 ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） ２６日（月） ◇休場 米国、英国、独、仏、香港、シンガポール、豪