［東京 ２２日 ロイター］ - 海外分はＧＭＴ表記（＝日本時間マイナス９時間）です。
Thursday, 22 December, 2016 1400 日本：１１月のショッピングセンター売上高 1500 ニトリホールディングス ３Ｑ決算
●海外● ◇イベント 08:00 フィリピン：中銀金利発表 09:00 台湾：中銀金利発表 16:00 米財務省インフレ指数連動２年債入札条件 16:00 米財務省２・５・７年債入札条件 18:00 米財務省インフレ指数連動５年債入札
Friday, 23 December, 2016
●海外● ◇休場 英国（半日取引） Monday, 26 December, 2016 0850 日本：１１月企業向けサービス価格指数（日銀） 0850 日本：日銀金融政策決定会合の議事要旨（１０月３１日・１１月１日分）
●海外● ◇休場 米国、英国、独、仏、香港、シンガポール、豪 Tuesday, 27 December, 2016 1030 日本：２年利付国債の入札発行
1245 日本：２年利付国債の入札結果 (日本語サービス) 1400 日本：基調的なインフレ率を捕捉するための指標（日銀） 1400 １７年１─３月期鋼材需要見通し（経産省） 1515 日本：２年利付国債の第_非価格競争入札結果 1600 高島屋 ３Ｑ決算
●海外● ◇イベント 18:00 米財務省２年債入札
◇休場 英国、香港、豪 Wednesday, 28 December, 2016 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等（１月６日入札分） 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等（１月５日入札分） 1030 １０年利付国債（１月債）の発行予定額等
●海外● ◇イベント 18:00 米財務省５年債入札 18:00 米財務省２年物変動利付き債入札
Thursday, 29 December, 2016 0850 日本：日銀金融政策決定会合における主な意見（１２月１９・２０日分）
●海外● ◇イベント 18:00 米財務省７年債入札
Friday, 30 December, 2016 ●海外● ◇休場 韓国 、英国（半日取引）、独（半日取引） 豪株は短縮取引（日本時間1210に終了）
Monday, 02 January, 2017
●海外● ◇休場 米、英、香港、中国、台湾、豪 Thursday, 05 January, 2017 0850 １２月マネタリーベース（日銀） 1400 経済３団体 新年賀詞交換会・記者会見
1400 国内新車販売１２月分、２０１６年分 1500 １２月国内ユニクロ既存店売上高速報（ファーストリテイリング）
●海外● ◇イベント 16:00 米財務省３年・１０年・３０年債入札条件
Friday, 06 January, 2017
1400 需給ギャップと潜在成長率（日銀） ●海外● ◇イベント 16:15 エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が討論会に参加
＊経済指標の予定・予測は「経済指標予測」をご覧ください。
＊国内の経済指標を一部含めて掲載しています。
＊海外の企業決算発表予定にあるＡＭＣは「マーケットの取引終了後」、ＢＭＯは「取引開始前」です。
＊米短期国債（財務省証券＝Ｔビル）入札予定・入札結果は以下でご覧ください。
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