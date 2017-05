UPDATE 1-アジア通貨動向（22日）＝韓国ウォンが節目まで下落

(情報を更新しました) [シンガポール 22日 ロイター] - アジア新興国通貨市場で は韓国ウォン が節目の1ドル=1200ウォンまで下落し、 9カ月ぶりの安値を付けた。台湾ドルも一時、約5カ月ぶりの安値をつ けた。 来年の米利上げペース加速の可能性を背景に、アジア通貨をめぐる 先行き不透明感が漂っている。 台湾ドル は7月下旬以来の安値を付けた後、地元輸出業者 によるドル売りを受けて値を戻した。 シンガポールドル 、人民元 、タイバーツTHB=T Hは小幅安。その他のアジア通貨は横ばいか堅調となった。 市場参加者は、年末を控えて利益確定のためドルの買い持ちを幾分 減らす動きが出る可能性があるが、対アジア通貨でのドル高基調は続く 公算が大きいとの見方を示した。 台湾中央銀行とフィリピン中銀はこの日の会合でいずれも金利据え 置きを決めるとみられている。 0423GMT(日本時間午後1時23分)現在のアジア新興国通 貨の対米ドル相場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシン ガポールドルは前日NY市場引け値。 Change on the day at 0423 GMT Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 117.51 117.56 +0.04 Sing dlr 1.4463 1.4450 -0.09 Taiwan dlr 32.012 32.020 +0.02 Korean won 1199.30 1193.90 -0.45 Baht 36.03 35.99 -0.11 Peso 49.980 49.995 +0.03 Rupiah 13435 13468 +0.25 Rupee 67.87 67.92 +0.07 Ringgit 4.4730 4.4770 +0.09 Yuan 6.9470 6.9419 -0.07 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 117.51 120.30 +2.37 Sing dlr 1.4463 1.4177 -1.98 Taiwan dlr 32.012 33.066 +3.29 Korean won 1199.30 1172.50 -2.23 Baht 36.03 36.00 -0.08 Peso 49.98 47.06 -5.84 Rupiah 13435 13785 +2.61 Rupee 67.87 66.15 -2.53 Ringgit 4.4730 4.2935 -4.01 Yuan 6.9470 6.4936 -6.53