新規上場日程一覧（22日現在）

* IPOアプリはreuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./Apps/ipo をクリックしてご覧になれます。 * Dealsリーグテーブルはreuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./apps/DealsLeague をクリックしてご覧になれます。 注）所属部が未定の場合は取引所名 取引所略称は以下の通り Ｔ１：東証１部 Ｔ２：東証２部 ＪＱ：ジャスダック ＴＭ：マザーズ ＴＲ：ＲＥＩＴ Ｎ１：名証１部 Ｎ２： 名証２部 ＮＣ：セントレックス Ｆ：福証 ＦＱ：Ｑ─Ｂｏａｒｄ Ｓ：札証 ＳＡ：アンビシャス 市場 社名 コード 単位 上場日 公募・売り出し（追加） 仮条件 公開価格 主幹事 ＪＱ ティビィシィ・スキヤツト 100 12/27 14万株・8万株(3万株) 1300─1400 1400 フレン ド ＴＭ シャノン 100 2017/1/27 15万株（2.25万株） 2017/1/10 2017/1/18 東洋 ●市場・指定変更、追加上場、テクニカル上場日程一覧 市 社名 コード 上場日 既上場市 場 場 Ｔ ケイアイスター不動産 12/26 Ｔ２ １ Ｔ ファーストコーポレーション 12/26 ＴＭ １ Ｔ モリト 12/26 Ｔ２ １ Ｔ 日華化学 12/26 Ｔ２ １ Ｔ 東テク 12/26 ＪＱ ２ Ｔ 一蔵 12/27 Ｔ２ １ Ｔ ソリトンシステムズ 12/27 ＪＱ ２ Ｔ ＡＯＩ ＴＹＯ Ｈｏｌｄｉｎ 2017/1/4 １ ｇｓ Ｊ ＦＣホールディングス 2017/1/4 Ｑ