米金融・債券市場＝来週の入札控え国債利回り上昇、ＧＤＰも押し上げ要因

[ニューヨーク 22日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄) 17時05分 95*04.00 3.1271% 前営業日終値 95*06.50 3.1230% 10年債(指標銘柄) 17時05分 95*06.00 2.5533% 前営業日終値 95*08.50 2.5440% 5年債(指標銘柄) 17時05分 98*21.00 2.0374% 前営業日終値 98*22.50 2.0270% 2年債(指標銘柄) 17時04分 99*20.00 1.1964% 前営業日終値 99*19.50 1.2040% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物3月限 148*26.00 148*30.00 Tノート先物3月限 123*08.50 123*09.50 米金融・債券市場では国債利回りが上昇した。米経済の成長回復が確認されたことに 加え、来週の880億ドルの国債入札に備える動きが出ていることが背景。 商務省が朝方発表した第3・四半期の実質国内総生産(GDP)の確報値(季節調整 済み)は年率換算で前期比3.5%増と、改定値(3.2%増)から上方改定された。消 費支出の拡大のほか、大豆輸出の急増で輸出が押し上げられた。 シーポート・グローバル・ホールディングス(ニューヨーク)のマネジング・ディレ クタ、トム・ディガロマ氏は「統計は予想より力強かった」としている。 ただ、11月の個人消費支出は前月比0.2%増と、市場予想の0.3%増を下回り 、前月の0.4%増からも鈍化。第4・四半期に入って経済成長が鈍化した可能性がある ことが示唆されたことで、国債価格の下落幅はやや縮小した。 終盤の取引で10年債 利回りは2.55%で推移。一時は2.58%ま で上げた。前日終盤は2.54%で推移していた。 米財務省は来週は27日に260億ドルの2年債、28日に340億ドルの5年債、 29日に280億ドルの7年債の合計880億ドルの国債入札を実施。 クリスマス明けの来週は欧州市場は27日も休場となるため、前出のディガロマ氏は 、閑散相場が予想されることは入札に対し若干の問題となる可能性があるとしている。 また、市場では米連邦準備理事会(FRB)が来年は何回利上げを実施するのか見極 めようとする動きも出ており、積極的な国債の買いが手控えられる要因にもなっている。 <ドルスワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 30.00 (+1.00) U.S. 3-year dollar swap spread 19.50 (+0.75) U.S. 5-year dollar swap spread 2.75 (unch) U.S. 10-year dollar swap spread -10.75 (-0.75) U.S. 30-year dollar swap spread -44.25 (-0.75)