アジア通貨動向（23日）＝ウォンと台湾ドルが下落、Ｓドルに介入観測

[23日 ロイター] - アジア新興国通貨は、韓国ウォンと台湾ドルが下落する一 方、シンガポールドル(Sドル)は小幅上昇している。 Sドル は0.3%高の1米ドル=1.4465Sドル。前日は2009年8 月以来のSドル安水準、1.4517Sドルをつけており、市場関係者の間では中銀がS ドル支援介入を行ったのではないかとの観測がでている。 韓国ウォン は1米ドル=1204.5ウォンに下落し、9カ月ぶりウォン 安水準を更新。台湾ドル はほぼ5カ月ぶりの低水準となる1米ドル=32.17 2台湾ドルに下落した。 ウォンについては、外国人投資家が韓国債券から一部資金を引き揚げたことが圧迫要 因との指摘がある。国内投資家が景気見通しの悪化を受けて債券を買う一方で、外国人は 退出しているという。 台湾ドル安も、外国人の台湾株売りが背景と指摘されている。 *0700GMT(日本時間午後4時)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場は以 下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Change on the day at 0700 GMT Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 117.37 117.53 +0.14 Sing dlr 1.4465 1.4510 +0.31 Taiwan dlr 32.162 32.030 -0.41 Korean won 1202.87 1199.10 -0.31 Baht 36.01 36.02 +0.04 Peso 49.910 49.990 +0.16 Rupiah 13457 13450 -0.05 Rupee 67.87 68.01 +0.21 Ringgit 4.4770 4.4760 -0.02 Yuan 6.9499 6.9440 -0.08 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 117.37 120.30 +2.50 Sing dlr 1.4465 1.4177 -1.99 Taiwan dlr 32.162 33.066 +2.81 Korean won 1202.87 1172.50 -2.52 Baht 36.01 36.00 -0.02 Peso 49.91 47.06 -5.71 Rupiah 13457 13785 +2.44 Rupee 67.87 66.15 -2.53 Ringgit 4.4770 4.2935 -4.10 Yuan 6.9499 6.4936 -6.57