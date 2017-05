米金融・債券市場＝国債価格底堅く、クリスマス休暇前で薄商い

[ニューヨーク 23日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘 14時05分 95*10.50 3.1163% 柄) 前営業日終 95*03.00 3.1290% 値 10年債(指標銘柄 14時05分 95*09.00 2.5428% ) 前営業日終 95*06.50 2.5510% 値 5年債(指標銘柄 14時05分 98*22.25 2.0296% ) 前営業日終 98*21.50 2.0340% 値 2年債(指標銘柄 13時29分 99*19.50 1.2057% ) 前営業日終 99*20.00 1.1960% 値 清算値 前日終値 コード Tボンド先物3月 149*04.00 148*26.00 限 Tノート先物3月 123*11.50 123*08.50 限 米金融・債券市場は、クリスマス休暇を控えて薄商いの中、国債価格が堅調に推移し た。 終盤の取引で、10年債 価格が4/32高。利回りは2.54%と、前 日終盤の2.55%から低下した。 この日は、米東部時間午後2時(日本時間24日午前4時)までの短縮取引で、クリ スマス休暇の26日は休場する。 12月のミシガン大消費者信頼感指数(確報値)が、2004年1月以来の高水準と なったが、市場はほとんど反応しなかった。 このほか、11月の米新築一戸建て住宅の販売戸数が、4カ月ぶり高水準を記録した 。 米財務省は来週、880億ドルの国債入札を予定している。27日が260億ドルの 2年債、28日に340億ドルの5年債、29日は280億ドルの7年債入札を行う。 キャンター・フィッツジェラルド(ニューヨーク)の金利ストラテジスト、ジャステ ィン・レデラー氏は、大統領選後に債券が大きく売られた後、買い手も現れたと指摘する 。 休暇シーズンの12月は、入札需要の予測がやや困難としつつ、大きく買い進められ れば驚きと話した。 <ドルスワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 30.00 (-0.75) U.S. 3-year dollar swap spread 19.75 (unch) U.S. 5-year dollar swap spread 2.75 (unch) U.S. 10-year dollar swap spread -10.50 (unch) U.S. 30-year dollar swap spread -44.00 (unch)