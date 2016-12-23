米金融・債券市場＝国債価格底堅く、クリスマス休暇前で薄商い

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［ニューヨーク ２３日 ロイター］ - 米東部時間 価格 利回り コード ３０年債（指標銘 14時05分 95*10.50 3.1163% 柄） 前営業日終 95*03.00 3.1290% 値 1０年債（指標銘柄 14時05分 95*09.00 2.5428% ） 前営業日終 95*06.50 2.5510% 値 ５年債（指標銘柄 14時05分 98*22.25 2.0296% ） 前営業日終 98*21.50 2.0340% 値 ２年債（指標銘柄 13時29分 99*19.50 1.2057% ） 前営業日終 99*20.00 1.1960% 値 清算値 前日終値 コード Ｔボンド先物3月 149*04.00 148*26.00 限 Ｔノート先物3月 123*11.50 123*08.50 限 米金融・債券市場は、クリスマス休暇を控えて薄商いの中、国債価格が堅調に推移し た。 終盤の取引で、１０年債 価格が４／３２高。利回りは２．５４％と、前 日終盤の２．５５％から低下した。 この日は、米東部時間午後２時（日本時間２４日午前４時）までの短縮取引で、クリ スマス休暇の２６日は休場する。 １２月のミシガン大消費者信頼感指数（確報値）が、２００４年１月以来の高水準と なったが、市場はほとんど反応しなかった。 このほか、１１月の米新築一戸建て住宅の販売戸数が、４カ月ぶり高水準を記録した 。 米財務省は来週、８８０億ドルの国債入札を予定している。２７日が２６０億ドルの ２年債、２８日に３４０億ドルの５年債、２９日は２８０億ドルの７年債入札を行う。 キャンター・フィッツジェラルド（ニューヨーク）の金利ストラテジスト、ジャステ ィン・レデラー氏は、大統領選後に債券が大きく売られた後、買い手も現れたと指摘する 。 休暇シーズンの１２月は、入札需要の予測がやや困難としつつ、大きく買い進められ れば驚きと話した。 ＜ドルスワップスプレッド＞ LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 30.00 (-0.75) U.S. 3-year dollar swap spread 19.75 (unch) U.S. 5-year dollar swap spread 2.75 (unch) U.S. 10-year dollar swap spread -10.50 (unch) U.S. 30-year dollar swap spread -44.00 (unch)
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