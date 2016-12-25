〔今週の主要材料〕海外市場

* 経済モニターアプリは reuters://screen/verb=Open/URL=cpurl:/%2Fapps.cp./Apps/economic-monitor をクリックし てご覧ください ［２６日 ロイター］ - ＊時間表記はＧＭＴ（グリニッジ標準時）、日本時間マイナス９時間 ＊関連情報は各項目をクリックしてご覧ください。 【海外経済指標】 日付 時間 国 指標名 期間 単位 予測 人数 前回 指標コード 27Dec 12:30 BR 基礎的財政収支 Nov BLN BR -35.4 6 39.58 50 9 27Dec 13:55 US 週間レッドブック大規模小売店売上高 w/e % 0 1.5 27Dec 14:00 US ケースシラー住宅価格指数（前月比） Oct % 0 0.1 27Dec 14:00 US ケースシラー住宅価格指数（前年比） Oct % 5.0 14 5.1 27Dec 14:00 US ケースシラー20都市（前月比） Oct % 0.5 13 0.4 27Dec 15:00 US リッチモンド連銀製造業総合指数 Dec 0 1 27Dec 15:00 US ＣＢ消費者信頼感指数 Dec 108.5 37 107.1 27Dec 15:30 US ダラス連銀製造業景況指数 Dec 0 10.20 28Dec 12:00 US 住宅ローン借換申請指数 w/e 0 1449. 4 28Dec 15:00 US 中古住宅販売仮契約指数 Nov % 0.5 15 0.1 28Dec 15:00 US 中古住宅販売仮契約 Nov 0 110.0 28Dec 23:00 KR 鉱工業生産（前月比） Nov % 0 -1.7 29Dec 9:00 EZ Ｍ3（前年比） Nov % 4.4 14 4.4 29Dec 13:30 US 週間新規失業保険申請件数 w/e k 0 275 30Dec 7:30 TH 外貨準備 w/e bln $ 0 172.6 30Dec 7:30 TH 経常収支 Nov bln $ 0 2.88 30Dec 11:30 IN 外貨準備 w/e bln $ 0 360.6 10 30Dec 14:45 US シカゴPMI Dec 56.8 22 57.6 US＝米、EZ＝ユーロ圏、GB＝英、DE＝独、FR＝仏、CN＝中国、AU＝豪、CA=カナダ、NZ=ニュージーランド SE=スウェー デン、NO=ノルウェー、IS=アイスランド、BR=ブラジル、CH=チリ、MX=メキシコ、KR=韓国、IN=インド、ID=インドネシア、M Y=マレーシア、PH=フィリピン、TW＝台湾、ZA=南ア、PL=ポーランド、TR=トルコ ＊ロイターの指標コードのデータに基づいています。 【海外行事予定】 １２月２６日（月） ◇休場 米国、英国、独、仏、香港、シンガポール、豪 １２月２７日（火） 18:00 米財務省２年債入札 ◇休場 英国、香港、豪 １２月２８日（水） 18:00 米財務省５年債入札 18:00 米財務省２年物変動利付き債入札 １２月２９日（木） 18:00 米財務省７年債入札 １２月３０日（金） ◇休場 韓国 、英国（短縮取引）、独（短縮取引） 豪株は短縮取引（日本時間1210に終了） ＊企業決算の発表時間はＢＭＯが市場の寄り前、ＡＭＣが市場の引け後。 ＊米短期国債（財務省証券＝Ｔビル）入札予定・入札結果は以下でご覧ください。 here? here