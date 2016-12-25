〔マーケットアイ〕金利：国債先物が小反落、材料乏しく積極的な売買手控え

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＜０８：５１＞ 国債先物が小反落、材料乏しく積極的な売買手控え
国債先物中心限月３月限は前営業日比４銭安の１４９円８４銭と小反落で寄り付いた。２２日、２３日の米債市場がクリスマス休暇を控えて薄商いとなる中、明確な方向性が出なかった。市場では「３連休明けとなる国内でもインパクトを与える材料が乏しく、積極的な売買が控えられている。日銀の国債買い入れオペが打たれるかが焦点で、通告された場合、需給の引き締まりを意識した買いが優勢になりそうだ」（国内証券）との指摘がある。
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