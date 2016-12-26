27日の国内・海外経済指標と行事予定

(１２月２７日) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をク リックしてご覧になれます。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 閣議はとりやめ 0830 １１月全国・１２月東京都区部消費者物価（総務省） 0830 １１月家計調査（総務省） 0830 １１月失業率（総務省） 0830 １１月有効求人倍率（厚生労働省） 1030 ２年利付国債の入札発行（財務省） 1245 ２年利付国債の入札結果（財務省） 1400 基調的なインフレ率を捕捉するための指標（日銀） 1400 １１月住宅着工・建設受注（国土交通省） 1400 １７年１─３月期鋼材需要見通し（経産省） 1515 ２年利付国債の第II非価格競争入札結果（財務省） ＊決算：高島屋、Ｊフロント（３Ｑ） ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） １２月２７日（火） 12:30 ブラジル：基礎的財政収支 Nov 13:55 米：週間レッドブック大規模小売店売上高 w/e 14:00 米：Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数 Oct 15:00 米：リッチモンド連銀製造業総合指数 Dec 15:00 米：消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード） Dec 15:30 米：ダラス連銀製造業景況指数 Dec ◇イベント 18:00 米財務省２年債入札 日米首脳会談（日本時間28日午前） ◇休場 英国、香港、豪