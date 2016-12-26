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* 経済モニターは reuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧になれま す * ロイターの指標コードのデータに基づいています * イベントダイアリー： ［２６日 ロイター］ - ◆国内分 日付 発表 国 指標名 期間 単位 予測 人 前回 指標コード 時間 数 12/27 8:30 JP 東京都区部ＣＰＩ コア Dec % -0.4 15 -0.4 12/27 8:30 JP 東京都区部ＣＰＩ 総合 Dec % 0 0.5 12/27 8:30 JP 全国ＣＰＩコア Nov % -0.3 16 -0.4 12/27 8:30 JP 全国ＣＰＩ総合 Nov % 0 0.1 12/27 14:00 JP 建設工事受注 Nov % 0 15.2 12/27 14:00 JP 新設住宅着工数 前年比 Nov % 10.2 12 13.7 12/28 8:50 JP 鉱工業生産速報 前月比 Nov % 1.6 16 0.0 12/28 8:50 JP 製造工業予測指数 翌月 Nov % 0 4.5 12/28 8:50 JP 製造工業予測指数 翌々月 Nov % 0 -0.6 ◆海外分 ＊日時はＧＭＴ表記（日本時間マイナス９時間） 日付 時間 国 指標名 期間 単位 予測 人数 前回 指標コード 27Dec 12:30 BR 基礎的財政収支 Nov BLN BR -35.450 6 39.589 27Dec 13:55 US 週間レッドブック大規模小売店売上高 w/e % 0 1.5 27Dec 14:00 US ケースシラー住宅価格指数（前月比） Oct % 0 0.1 27Dec 14:00 US ケースシラー住宅価格指数（前年比） Oct % 5.0 14 5.1 27Dec 14:00 US ケースシラー20都市（前月比） Oct % 0.5 13 0.4 27Dec 15:00 US リッチモンド連銀製造業総合指数 Dec 0 1 27Dec 15:00 US ＣＢ消費者信頼感指数 Dec 108.5 37 107.1 27Dec 15:30 US ダラス連銀製造業景況指数 Dec 0 10.20 28Dec 12:00 US 住宅ローン借換申請指数 w/e 0 1449.4 28Dec 15:00 US 中古住宅販売仮契約指数 Nov % 0.5 15 0.1 28Dec 15:00 US 中古住宅販売仮契約 Nov 0 110.0 28Dec 23:00 KR 鉱工業生産（前月比） Nov % 0 -1.7 29Dec 9:00 EZ Ｍ3（前年比） Nov % 4.4 14 4.4 29Dec 13:30 US 週間新規失業保険申請件数 w/e k 0 275 30Dec 7:30 TH 外貨準備 w/e bln $ 0 172.6 30Dec 7:30 TH 経常収支 Nov bln $ 0 2.88 30Dec 11:30 IN 外貨準備 w/e bln $ 0 360.610 30Dec 14:45 US シカゴPMI Dec 56.8 22 57.6 US＝米、EZ＝ユーロ圏、GB＝英、DE＝独、FR＝仏、CH=スイス、CN＝中国、AU＝豪、CA=カナダ、NZ=ニュージーランド SE=スウ ェーデン、NO=ノルウェー、IS=アイスランド、BR=ブラジル、CL=チリ、MX=メキシコ、KR=韓国、IN=インド、ID=インドネシア、MY= マレーシア、PH=フィリピン、TW＝台湾、ZA=南ア、PL=ポーランド、TR=トルコ ＊人数＝ロイター調査の回答者数
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